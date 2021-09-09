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У Британії дозволили третю дозу вакцин Pfizer й AstraZeneca

Автор: Сергій Пишкін

Регулюючий орган Великобританії дозволив використання препаратів Pfizer і AstraZeneca як бустерні щеплення. Це пов’язано з тим, що з часом ефективність вакцин знижується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В оголошені не вказувалося, кому саме пропонуватимуть бустерні дози, оскільки це вирішуватиме Об’єднаний комітет по вакцинації та імунізації (JCVI).

Зазначається, що міністри бажають якомога швидше розгорнути програму масової вакцинації, аби запобігти можливому збільшенню випадків зараження на коронавірус, які очікуються цієї осені та зими.

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ВеликобританіяКоронавірусВакцинація