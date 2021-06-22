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В Британии заявили, что вакцины Pfizer и AstraZeneca на 90% защищают от "Дельта" штамма

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Вторник 22 июня 2021 22:09
В Британии заявили, что вакцины Pfizer и AstraZeneca на 90% защищают от "Дельта" штамма Фото: вакцины Pfizer и AstraZeneca на 90% защищают от "Дельта" штамма (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и AstraZeneca в более, чем 90% случаях способны предотвратить заражение "дельта" штаммом вируса. Согласно анализу, две дозы вакцины Pfizer дают 96% защиты от вируса, в то время как AstraZeneca защищает на 92%.

Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании.

"Абсолютно жизненно важно получить обе дозы, как только они будут вам предложены, чтобы получить максимальную защиту от всех существующих и новых штаммов", - заявила руководитель отдела иммунизации NHS Британии доктор Мэри Рамзи.

Отдельный анализ NHS показал, что программа вакцинации от COVID-19 до 30 мая уже предотвратила 14 тысяч. смертей и около 42 тысяч госпитализаций среди пожилых людей в Британии.

Как сообщает Reuters, по данным исследования Оксфордского университета, вакцина AstraZeneca эффективна против штаммов "Дельта" и "Каппа", впервые выявленных в Индии.

В заявлении университета говорится, что в исследовании изучалась способность моноклональных антител в сыворотке выздоровевших и вакцинированных людей нейтрализовать варианты "Дельта" и "Каппа".

Напомним, Министерство здравоохранения Австралии запретило использование вакцины AstraZeneca среди лиц моложе 60 лет. Это связано со всплеском возникновения тромбов у тех, кто уже получил прививку.

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