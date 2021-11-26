Британия бьет тревогу из-за нового штамма коронавируса: рейсы отменили в несколько стран

Великобритания бьет тревогу из-за нового штамма коронавируса, который возник в Южной Африке. Из-за этого отменили рейсы сразу в несколько стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
B.1.1.529, который известен сейчас тем, что распространяется быстрее коронавируса "Дельта".
"Что мы действительно знаем, так это то, что существует значительное количество мутаций, возможно, вдвое больше мутаций, которые мы наблюдали в варианте Дельта", - сказал министр здравоохранения Саджид Джавид.
Джавид также сказал, что необходимы дополнительные данные, но ограничения на поездки необходимы в качестве меры предосторожности, поскольку ученые заявили, что необходимы лабораторные исследования для оценки вероятности мутаций, приводящих к значительному снижению эффективности вакцины.
"И это говорит о том, что он может быть более передаваемым, а имеющиеся у нас вакцины могут быть менее эффективными", - сказал министр.
Власти утверждают, что из-за нового штамма нужно действовать быстро и на опережение, даже если на получение всей необходимой информации о характеристиках вируса могут потребоваться недели.
Напомним, что ученые обнаружили новый штамм коронавируса. Они говорят, что он опаснее "Дельты".
Ранее сообщалось, что ВОЗ созвало экстренное собрание из-за нового коронавируса.