Британія б'є на сполох через новий штам коронавірусу: рейси скасували в кілька країн

B.1.1.529, який відомий зараз тим, що поширюється швидше коронавірусу "Дельта".

"Що ми дійсно знаємо, так це те, що існує значна кількість мутацій, можливо, вдвічі більше мутацій, які ми спостерігали у варіанті Дельта", - сказав міністр охорони здоров'я Саджида Джавід.

Джавід також сказав, що необхідні додаткові дані, але обмеження на поїздки необхідні в якості запобіжного заходу, оскільки вчені заявили, що необхідні лабораторні дослідження для оцінки ймовірності мутацій, що призводять до значного зниження ефективності вакцини.

"І це говорить про те, що він може бути більш переданим, а наявні у нас вакцини можуть бути менш ефективними", - сказав міністр.

Влада стверджує, що через новий штам потрібно діяти швидко і на випередження, навіть якщо на отримання всієї необхідної інформації про характеристики вірусу можуть знадобитися тижні.