Британия не будет вводить паспорта вакцинации от COVID-19

Куратор процесса вакцинации в Британии Надим Захави заявил, что британское правительство не планирует введение COVID-паспортов. В случае необходимости британские врачи будут выдавать справку о вакцинации.

Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News .

На вопрос, рассматривает ли правительство Британии возможность введения паспортов вакцинации от коронавируса, Захави ответил, что этого нет в планах.

"Мы определенно не собираемся внедрять его (COVID-паспорт) в рамках программы вакцинации", - подчеркнул он.

В то же время Захави отметил, что если другие страны будут требовать от британских граждан любые доказательства вакцинации от коронавируса, то они смогут попросить у своего врача документ о прививке от COVID-19.