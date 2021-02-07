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Британія не буде вводити паспорти вакцинації від COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

Куратор процесу вакцинації в Британії Надим Захаві заявив, що британський уряд не планує введення COVID-паспортів. У разі потреби британські лікарі будуть видавати довідку про вакцинацію.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Sky News.

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На питання, чи розглядає уряд Британії можливість введення паспортів вакцинації від коронавірусу, Захаві відповів, що цього немає у планах.

"Ми безумовно не збираємося впроваджувати його (COVID-паспорт) в рамках програми вакцинації", - наголосив він.

Водночас Захаві зазначив, що якщо інші країни будуть вимагати від британських громадян будь-які докази вакцинації від коронавірусу, то вони зможуть попросити у власного лікаря документ про щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно видання The Mirror розповідало, що в Британії почали роботу над створенням документу про COVID-вакцинацію, який можна буде використовувати для закордонних поїздок.

Також РБК-Україна писало, що Данія планує ввести електронний COVID-паспорт для поїздок за кордон.

Про наміри ввести електронні паспорти вакцинації заявляли і в уряді Швеції.

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Новини України ВеликобританияпаспортКоронавірус
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