Британия первой в мире изучит эффективность третьей дозы COVID-вакцины

В Великобритании начато первое в мире клиническое испытание, чтобы выяснить, может ли дополнительная доза вакцины защитить людей от коронавируса и его разновидностей. В испытания протестируют семь существующих вакцин, чтобы выяснить, какие препараты могут быть использованы в предстоящей осенней программе по вакцинации.

В испытания примут участие 2886 человек в возрасте 30 лет и старше. Сейчас идет набор кандидатов в 18 медицинских учреждениях от Лондона до Глазго. Первые повторные прививки будут сделаны уже в начале июня.

Ученые хотят, чтобы люди, получившие первую дозу вакцины от Pfizer/BioNTech или AstraZeneca в декабре или январе, подписались, и надеются, что люди в возрасте 75 лет и старше тоже откликнутся.

Эксперты считают, что все семь вакцин повысят иммунитет, а лабораторные исследования позволят проверить их реакцию на варианты, циркулирующие в Великобритании, в том числе из Индии и Южной Африки.

В рамках клинического испытания, на которые выделили 19,3 миллиона фунтов стерлингов, будет протестирована вакцина компании Pfizer наряду с вакцинами компаний AstraZeneca, Moderna, Novavax, Janssen от Johnson & Johnson, Valneva и CureVac.

Три вакцины также будут протестированы в половинной дозе, поскольку эксперты ожидают адекватного иммунного ответа при таком уровне.

Половинные дозы позволят определить, уменьшаются ли побочные эффекты при меньшей дозе, и могут предоставить информацию странам, где поставки вакцин могут быть более скудными.

18 медцентров по всей Великобритании будут разделены на три группы, в каждой из которых будет тестироваться свой набор вакцин.

Вся информация будет передана в Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (ОКВИ) в конце августа или начале сентября.

Затем ОКВИ даст правительству рекомендации о том, следует ли прививать людей третьей дозой и какие вакцины следует использовать в зависимости от поставок.

Также после исследований будет предоставлены данные о побочных эффектах, в том числе среди людей, у которых третья вакцина отличается от той, что использовалась для первых двух прививок.