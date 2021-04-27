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В Британии 25% взрослого населения привились от COVID-19 обеими дозами

Новина українською → Лондон, Вторник 27 апреля 2021 18:00
В Британии 25% взрослого населения привились от COVID-19 обеими дозами Фото: В Британии 25% взрослого населения привились от COVID-19 обеими дозами (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В Великобритании с начала кампании по вакцинации обе дозы прививки получили 25% взрослого населения. Всего было сделано более 47 млн прививок.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Twitter.

"Четверть взрослых в Великобритании получили обе дозы вакцины от коронавируса, что придает им максимальную защиту от вируса. Это большое достижение стало возможным благодаря неустанной работе многих людей по всей стране", - написал он.

По последним данным, по всему Соединенному Королевству в общей сложности провели 47 045 391 миллион вакцин. В частности, 33 843 580 миллионов первых доз и 13 201 811 миллионов вторых доз.

Напомним, в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией, который впервые обнаружили в Индии. На сегодня известно более 70 случаев заражения новым штаммом.

Кроме того, благодаря успехам в борьбе с пандемией, Великобритания с 12 апреля ослабила карантин, отменив комендантский час и открыв кафе, магазины и спортивные залы.

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