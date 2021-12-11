Британия может погрузиться в строгий карантин: больницы не выдержат наплыва заболевших
Великобритания может ввести строгие ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон" уже в этом месяце. В противном случае система здравоохранения страны не выдержит наплыва заболевших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В распоряжение издания попал документ, в котором власти предупреждаются о последствиях пандемии. В нем говорится, что если страна не введет строгие меры по борьбе с коронавирусом к 18 декабря, система здравоохранения не выдержит массовых госпитализаций пациентов в больницы.
На этой неделе министр здравоохранения Саджид Джавид получил отчет от Агентства здравоохранения и безопасности Великобритании (UKHSA), в котором говорится, что число госпитализаций с коронавирусом в стране может значительно вырасти.
"Быстрое распространение Омикрона означает, что меры по ограничению давления на систему здравоохранения, возможно, должны быть предприняты раньше, чем подсказывает интуиция. Расчеты показывают, что даже если Омикрон вызовет менее серьезную госпитализацию на 1% или 0,5% по сравнению с 1,5% Delta, то не позднее 18 декабря потребуются строгие национальные меры", - говорится в документе.
Документ предупреждает, что к 19 декабря количество случаев заболевания "Омикроном" может составить 248 000 случаев в день. Эти цифры не являются прогнозом, а являются оценкой распространенности нового штамма сейчас в Великобритании.
На этой неделе Джонсон запустил "план Б" который включает требование к маскам, призывы работать дома и паспорта COVID для больших площадок. Дальнейшие меры назовут "планом C" и могут включать более строгие требования к изоляции контактных лиц, использование масок в пабах, полное закрытие мест приема гостей, ограничения для посетителей домов престарелых, больниц и другое.
Напомним, что карантин усиливают в Дании. Решение приняли из-за штамма "Омикрон".