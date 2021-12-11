Британия может погрузиться в строгий карантин: больницы не выдержат наплыва заболевших

Великобритания может ввести строгие ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон" уже в этом месяце. В противном случае система здравоохранения страны не выдержит наплыва заболевших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В распоряжение издания попал документ, в котором власти предупреждаются о последствиях пандемии. В нем говорится, что если страна не введет строгие меры по борьбе с коронавирусом к 18 декабря, система здравоохранения не выдержит массовых госпитализаций пациентов в больницы.

На этой неделе министр здравоохранения Саджид Джавид получил отчет от Агентства здравоохранения и безопасности Великобритании (UKHSA), в котором говорится, что число госпитализаций с коронавирусом в стране может значительно вырасти.

"Быстрое распространение Омикрона означает, что меры по ограничению давления на систему здравоохранения, возможно, должны быть предприняты раньше, чем подсказывает интуиция. Р асчеты показывают, что даже если Омикрон вызовет менее серьезную госпитализацию на 1% или 0,5% по сравнению с 1,5% Delta, то не позднее 18 декабря потребуются строгие национальные меры", - говорится в документе.

Документ предупреждает, что к 19 декабря количество случаев заболевания "Омикроном" может составить 248 000 случаев в день. Эти цифры не являются прогнозом, а являются оценкой распространенности нового штамма сейчас в Великобритании.