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Британія може зануритися в суворий карантин: лікарні не витримають напливу хворих

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Великобританія, Субота 11 грудня 2021 06:10
Британія може зануритися в суворий карантин: лікарні не витримають напливу хворих Фото: система охорони Здоров'я Великобританії може не витримати (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія може ввести суворі обмеження через штам коронавірусу "Омікрон" вже в цьому місяці. В іншому випадку система охорони здоров'я країни не витримає напливу хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У розпорядження видання потрапив документ, в якому влада попереджається про наслідки пандемії. У ньому йдеться, що якщо країна не введе суворі заходи по боротьбі з коронавірусом до 18 грудня, система охорони здоров'я не витримає масових госпіталізацій пацієнтів в лікарні.

На цьому тижні міністр охорони здоров'я Саджид Джавід отримав звіт від Агентства охорони здоров'я та безпеки Великобританії( UKHSA), в якому йдеться, що число госпіталізацій з коронавірусом в країні може значно зрости.

"Швидке поширення Омікрону означає, що заходи з обмеження тиску на систему охорони здоров'я, можливо, повинні бути вжиті раніше, ніж підказує інтуїція. Розрахунки показують, що навіть якщо Омікрон викличе менш серйозну госпіталізацію на 1% або 0,5% в порівнянні з 1,5%, то не пізніше 18 грудня будуть потрібні суворі національні заходи", - йдеться в документі.

Документ попереджає, що до 19 грудня кількість випадків захворювання "Омікроном" може скласти 248 000 випадків на день. Цифри не є прогнозом, а є оцінкою поширеності нового штаму зараз у Великобританії.

На цьому тижні Джонсон запустив "план Б" який включає вимогу до масок, заклики працювати вдома і паспорти COVID для великих майданчиків. Подальші заходи назвуть "планом C" і можуть включати більш суворі вимоги до ізоляції контактних осіб, використання масок в пабах, повне закриття місць прийому гостей, обмеження для відвідувачів будинків престарілих, лікарень та інше.

Нагадаємо, що карантин посилюють у Данії. Рішення прийняли через штам "Омікрон".

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