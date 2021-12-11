Британія може зануритися в суворий карантин: лікарні не витримають напливу хворих

Великобританія може ввести суворі обмеження через штам коронавірусу "Омікрон" вже в цьому місяці. В іншому випадку система охорони здоров'я країни не витримає напливу хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У розпорядження видання потрапив документ, в якому влада попереджається про наслідки пандемії. У ньому йдеться, що якщо країна не введе суворі заходи по боротьбі з коронавірусом до 18 грудня, система охорони здоров'я не витримає масових госпіталізацій пацієнтів в лікарні.

На цьому тижні міністр охорони здоров'я Саджид Джавід отримав звіт від Агентства охорони здоров'я та безпеки Великобританії( UKHSA), в якому йдеться, що число госпіталізацій з коронавірусом в країні може значно зрости.

"Швидке поширення Омікрону означає, що заходи з обмеження тиску на систему охорони здоров'я, можливо, повинні бути вжиті раніше, ніж підказує інтуїція. Р озрахунки показують, що навіть якщо Омікрон викличе менш серйозну госпіталізацію на 1% або 0,5% в порівнянні з 1,5%, то не пізніше 18 грудня будуть потрібні суворі національні заходи", - йдеться в документі.

Документ попереджає, що до 19 грудня кількість випадків захворювання "Омікроном" може скласти 248 000 випадків на день. Цифри не є прогнозом, а є оцінкою поширеності нового штаму зараз у Великобританії.