Англия признает украинские COVID-сертификаты: названа дата

"Украина будет добавлена в этот перечень стран и территорий с утвержденным подтверждением вакцинации в 4 утра понедельника, 11 октября", - говорится в сообщении.

Отмечено, что украинцам, прибывшим в страну раньше указанного времени, придется соблюдать правила карантина для невакцинированных.

Соответственно, после 11 октября - граждане Украины смогут путешествовать по Англии без соблюдения самоизоляции.

Отмечено, что такое послабление будет касаться тех лиц, которые прошли полный курс прививок такими вакцинами: