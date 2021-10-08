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Англія визнає українські COVID-сертифікати: названа дата

Автор: Марія Кучерявець

Англія визнає українські сертифікати, які засвідчують вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення набуде чинності з 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

"Україна буде додана до цього переліку країн та територій із затвердженим підтвердженням вакцинації о 4 ранку понеділка, 11 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що українцям, які прибули в країну раніше зазначеного часу, доведеться дотримуватися правил карантину для невакцинованих.

Відповідно, після 11 жовтня - громадяни України зможуть подорожувати Англією без дотримання самоізоляції.

Зазначено, що таке послаблення стосуватиметься тих осіб, які пройшли повний курс щеплень такими вакцинами:

  • AstraZeneca,
  • Pfizer,
  • Moderna,
  • Janssen.

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Великобританіясертифікат вакцинаціїПандемія коронавірусу