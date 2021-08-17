Британия разрешила прививки вакциной Moderna для детей старше 12 лет

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании разрешило делать прививки вакциной Moderna детям старше 12 лет. До этого им делали прививки от COVID только препаратом от Pfizer.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства .

"Я рада подтвердить, что вакцина против COVID-19 от Moderna разрешена к применению среди детей от 12 до 17 лет. Эта вакцина безопасна и эффективна для представителей данной возрастной группы", - говорится в заявлении главы MHRA Джун Рейн.

Также уточняется, что данные о безопасности использования вакцины Moderna на детях сопоставимы с показателями, которые были получены при вакцинации совершеннолетней молодежи. Большинство побочных эффектов были мягкими и ограничивались усталостью или воспалением в месте укола.