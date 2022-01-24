Британия смягчает условия въезда в страну: что изменится

Правительство Великобритании приняло решение смягчить условия въезда для иностранных туристов. Новые правила вступят в силу 11 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
При этом с конца февраля форма местонахождения пассажира, которая позволит властям отслеживать всех иностранных туристов в стране, станет проще в заполнении, а люди получат на один день больше для этого.
С 11 февраля по прибытию в Великобританию у вакцинированных туристов не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус.
Определение "полностью вакцинированный" по-прежнему означает две дозы - людям пока не нужна ревакцинация.
Начиная с этого же времени, на границе Великобритании будут приниматься сертификаты о вакцинации из 16 новых стран.
Пассажирам, которые не вакцинированы или получили одну дозу препарата, больше не нужно будет изолировать или проходить тест на восьмой день после прибытия.
Перед прибытием в страну необходимо будет сделать тест на коронавирус не более, чем за два дня до поездки, а также пройти ПЦР-тест по прибытии.
При этом до прибытия в страну необходимо будет заполнить форму о местонахождении пассажира.