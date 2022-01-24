Британия смягчает условия въезда в страну: что изменится

При этом с конца февраля форма местонахождения пассажира, которая позволит властям отслеживать всех иностранных туристов в стране, станет проще в заполнении, а люди получат на один день больше для этого.

Правила въезда для полностью привитых

С 11 февраля по прибытию в Великобританию у вакцинированных туристов не будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус.

Определение "полностью вакцинированный" по-прежнему означает две дозы - людям пока не нужна ревакцинация.

Начиная с этого же времени, на границе Великобритании будут приниматься сертификаты о вакцинации из 16 новых стран.

Правила въезда для невакцинированных

Пассажирам, которые не вакцинированы или получили одну дозу препарата, больше не нужно будет изолировать или проходить тест на восьмой день после прибытия.

Перед прибытием в страну необходимо будет сделать тест на коронавирус не более, чем за два дня до поездки, а также пройти ПЦР-тест по прибытии.

При этом до прибытия в страну необходимо будет заполнить форму о местонахождении пассажира.