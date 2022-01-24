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Британія пом'якшує умови в'їзду в країну: що зміниться

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Великобританії прийняв рішення пом'якшити умови в'їзду для іноземних туристів. Нові правила набудуть чинності 11 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

При цьому з кінця лютого форма місцезнаходження пасажира, яка дозволить владі відстежувати всіх іноземних туристів в країні, стане простіше в заповненні, а люди отримають на один день більше для цього.

Правила в'їзду для повністю щеплених

З 11 лютого по прибуттю до Великобританії у вакцинованих туристів не вимагатимуть негативний результат тесту на коронавірус.

Визначення "повністю вакцинований" як і раніше означає дві дози - людям поки не потрібна ревакцинація.

Починаючи з цього ж часу, на кордоні Великобританії будуть прийматися сертифікати про вакцинацію з 16 нових країн.

Правила в'їзду для невакцинованих

Пасажирам, які не вакциновані або отримали одну дозу препарату, більше не потрібно буде ізолювати або проходити тест на восьмий день після прибуття.

Перед прибуттям в країну необхідно буде зробити тест на коронавірус не більше, ніж за два дні до поїздки, а також пройти ПЛР-тест після прибуття.

При цьому до прибуття в країну необхідно буде заповнити форму про місцезнаходження пасажира.

Нагадаємо, у Британії почали скасовувати більшість карантинних обмежень.

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ВеликобританіяТуризм