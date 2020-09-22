UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Британия ужесточает карантин для предотвращения второй волны COVID-19

Автор: РБК-Украина

Теперь пабы и рестораны должны закрываться 22:00. Делать заказы у бара повсеместно запрещается, вводиться обязательное обслуживание официантами.

Также Джонсон заявил, что по возможности, жители должны работать из дома.

Самые читаемые новости

В Англии уже нельзя собираться группами больше шести человек. На фоне жалоб малого бизнеса на потери из-за карантина, правительство решило не идти на более жесткие меры.

Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - самостоятельно определяют свои карантинные меры.

Кроме того, ш

Напомним, на прошлой неделе в части муниципалитетов северо-восточной части Британии усилили карантин.

Также правительство Британии установило штрафы до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 381 тысяча гривен) за нарушение самоизоляции.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВеликобританияБорис Джонсонкарантин