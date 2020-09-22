Британия ужесточает карантин для предотвращения второй волны COVID-19

Теперь пабы и рестораны должны закрываться 22:00. Делать заказы у бара повсеместно запрещается, вводиться обязательное обслуживание официантами.
Также Джонсон заявил, что по возможности, жители должны работать из дома.
В Англии уже нельзя собираться группами больше шести человек. На фоне жалоб малого бизнеса на потери из-за карантина, правительство решило не идти на более жесткие меры.
Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - самостоятельно определяют свои карантинные меры.
Кроме того, ш
Напомним, на прошлой неделе в части муниципалитетов северо-восточной части Британии усилили карантин.
Также правительство Британии установило штрафы до 10 тысяч фунтов стерлингов (почти 381 тысяча гривен) за нарушение самоизоляции.