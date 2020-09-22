Британія посилює карантин для запобігання другої хвилі COVID-19

Тепер паби та ресторани повинні закриватися 22:00. Робити замовлення у бару повсюдно забороняється, вводиться обов'язкове обслуговування офіціантами.

Також Джонсон заявив, що по можливості, жителі повинні працювати з дому.

В Англії вже не можна збиратися групами більше ніж шість осіб. На тлі скарг малого бізнесу на втрати через карантин, уряд вирішив не йти на більш жорсткі заходи.

Інші частини Великобританії - Шотландія, Уельс і Північна Ірландія - самостійно визначають свої карантинні заходи.

Крім того, ш

Нагадаємо, минулого тижня у частині муніципалітетів північно-східній частині Британії посилили карантин.

Також уряд Британії встановило штрафи до 10 тисяч фунтів стерлінгів (майже 381 тисяча гривень) за порушення самоізоляції.