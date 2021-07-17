Британия ужесточила правила въезда из-за "Бета"-штамма: касается даже вакцинированных

Великобритания ужесточила правила въезда даже для вакцинированных людей из-за "Бета"-штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке. Это коснулось в основном путешественников из Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В Британии путешественникам, которые полностью вакцинированы от коронавируса, с понедельника можно будет не проходить изоляцию после возвращения из стран, внесенных в так называемый "янтарный" список. Однако правительство заявило, что это не будет касаться людей, которые будут приезжать из Франции из-за распространения там южноафриканского штамма коронавируса.

Это означает, что все те, кто возвращается в Англию из Франции, должны продолжать карантин в течение десяти дней, даже несмотря на полную вакцинацию.

Кроме того, эти люди должны пройти тест на коронавирус на второй и восьмой день после возвращения, независимо от статуса вакцинации.

Франция находится в "янтарном" списке Великобритании, но несмотря на это правительство решило сделать исключение, чтоб уберечь британцев от Бета-коронавируса.