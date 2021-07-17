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Британія посилила правила в'їзду через "Бета"-штам: стосується навіть вакцинованих

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Великобританія, Субота 17 липня 2021 04:07
Британія посилила правила в'їзду через "Бета"-штам: стосується навіть вакцинованих Фото: Великобританія посилила правила в'їзду для мандрівників з Франції (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія посилила правила в'їзду навіть для вакцинованих людей через"Бета"-штам коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці. Це торкнулося в основному мандрівників з Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Британії мандрівникам, які повністю вакциновані від коронавірусу, з понеділка можна буде не проходити ізоляцію після повернення з країн, внесених до так званого "бурштинового" списку. Однак уряд заявив, що це не буде стосуватися людей, які будуть приїжджати з Франції через поширення там південноафриканського штаму коронавірусу.

Це означає, що всі ті, хто повертається до Англії з Франції, повинні продовжувати карантин протягом десяти днів, навіть незважаючи на повну вакцинацію.

Крім того, ці люди повинні пройти тест на коронавірус на другий і восьмий день після повернення, незалежно від статусу вакцинації.

Франція знаходиться в "бурштиновому" списку Великобританії, але попри це уряд вирішив зробити виняток, щоб уберегти британців від Бета-коронавірусу.

При цьому випадки захворювання Бета-варіантом коронавірусу у Франції недостатньо високі, щоб зобов'язати внести Францію в "червоний" список.

Нагадаємо, що Великобританія збирається послаблювати карантин з 19 липня. Однак кількість захворювань коронавірусом в країні все ще залишається високим.

Раніше повідомлялося, що у Британії вчені виступили проти скасування карантину. Вони написали листа до уряду, в якому висловили свої побоювання.

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