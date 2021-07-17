Британія посилила правила в'їзду через "Бета"-штам: стосується навіть вакцинованих

Великобританія посилила правила в'їзду навіть для вакцинованих людей через"Бета"-штам коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці. Це торкнулося в основному мандрівників з Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Британії мандрівникам, які повністю вакциновані від коронавірусу, з понеділка можна буде не проходити ізоляцію після повернення з країн, внесених до так званого "бурштинового" списку. Однак уряд заявив, що це не буде стосуватися людей, які будуть приїжджати з Франції через поширення там південноафриканського штаму коронавірусу.

Це означає, що всі ті, хто повертається до Англії з Франції, повинні продовжувати карантин протягом десяти днів, навіть незважаючи на повну вакцинацію.

Крім того, ці люди повинні пройти тест на коронавірус на другий і восьмий день після повернення, незалежно від статусу вакцинації.

Франція знаходиться в "бурштиновому" списку Великобританії, але попри це уряд вирішив зробити виняток, щоб уберегти британців від Бета-коронавірусу.