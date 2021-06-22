Британия зафиксировала наибольшее с февраля число новых случаев COVID

Великобритания 22 июня сообщила о 11 625 новых случаев заболевания COVID-19. Это является самым высоким показателем с середины февраля.

Об этом сообщает Sky News .

За минувшие сутки зафиксировано также 27 смертей от коронавируса.

В понедельник сообщалось о 10 633 новых случаев заболевания и 5 летальных случаях.

За сутки еще 21 080 человек получили свою первую дозу вакцины против коронавируса, тогда как 39 325 человек получили вторую дозу. Общее количество первых доз достигло 43 148 843, а людей, которые полностью вакцинированы, - 31 489 240.

Данные о вакцинации в понедельник включают только те, которые произошли в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Это обусловлено ошибкой ІТ-служб Англии, отметило Министерство здравоохранения Британии.

Число случаев COVID, о которых сообщалось во вторник, является самым высоким с 19 февраля - когда было зафиксировано 12 027 новых инфекций.

Ежедневные показатели смертности во вторник также являются самыми высокими с 12 апреля - когда было зарегистрировано 30 смертей.