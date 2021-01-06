Будет ли локдаун в Украине: что известно

Усиление карантина с 8 января могут отменить. Информация о возможном пересмотре решения по локдауну появилась на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в последние несколько недель. Обсуждение этого вопроса в правительстве еще продолжается. Все подробности на данный момент - в материале РБК-Украина.

Отменят ли локдаун с 8 января

Окончательное решение властей о сроках введения дополнительных ограничений будет озвучено 7 января. Собеседник РБК-Украина в Офисе президента сообщил, что сейчас тщательно анализируется статистика по заболевшим COVID-19.

В Кабинете министров также обсуждают возможность пересмотра ужесточения карантина. При этом в правительстве отметили, что консенсуса по этому вопросу в команде власти нет.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что из-за существенного снижения числа заболевших карантин могут перенести на конец января, поскольку в этот период помимо COVID-19 прогнозируется сезонная вспышка гриппа.

Степанов об отмене карантина

Министерство здравоохранения продолжает настаивать на необходимости введения дополнительных ограничений в ранее установленные Кабмином сроки с 8 до 25 января.

Глава Минздрава Максим Степанов выступил против переноса карантина и против его отмены. Он заявил, что ежедневно в стране фиксируется по 5-7 тысяч инфицированных коронавирусом, а умирает около 200 человек.

Также по его словам, после новогодних праздников число случаев COVID-19 будет расти, что увеличит нагрузку на медицинскую систему. Министерство заранее предупреждало о жестком карантине, и бизнес к нему готов.

Локдаун 2021: что будет запрещено

9 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение об ужесточении ограничений сразу после новогодних праздников. Усиленный карантин из-за коронавируса должен быть объявлен с 00:00 8 января до 00:00 25 января. На этот период будет запрещено:

посещение заведений образования (кроме детсадов);

проведение всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, социальных и др.);

работа кафе, ресторанов и других заведений общепита (за исключением доставки и заказов на вынос);

работа ТРЦ, непродовольственных магазинов и рынков;

проведение рождественских ярмарок;

работа заведений в сфере бытового обслуживания населения;

прием посетителей в заведениях культуры (кинотеатры, театры, музеи и пр.);

деятельность фитнес-центров, спортзалов, бассейнов;

работа объектов размещения, кроме гостиниц и реабилитационных центров.

Во время жесткого карантина продолжит работать общественный транспорт с ограничением количества пассажиров. Также будет разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, банков, почты, автозаправок и СТО. Парикмахерские и салоны красоты смогут обслуживать клиентов только по предварительной записи.

Напомним, в Минздраве уточнили перечень товаров, которые будет разрешено продавать во время локдауна. Это продукты питания, лекарства и медпрепараты, средства гигиены и связи, ветпрепараты, корма для животных, семена и средства защиты растений. Кроме того, Кабмин позднее дополнил список разрешенных товаров средствами бытовой химии и прессой.