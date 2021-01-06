Чи буде локдаун в Україні: що відомо

Посилення карантину з 8 січня можуть скасувати. Інформація про можливий перегляд рішення щодо локдауну з'явилася на тлі зниження захворюваності коронавірусом в останні кілька тижнів. Обговорення цього питання в уряді ще триває. Всі подробиці на даний момент - в матеріалі РБК-Україна.

Чи скасують локдаун із 8 січня

Остаточне рішення влади про терміни введення додаткових обмежень буде озвучено 7 січня. Співрозмовник РБК-Україна в Офісі президента повідомив, що зараз ретельно аналізується статистика по хворим COVID-19.

У Кабінеті міністрів також обговорюють можливість перегляду посилення карантину. При цьому в уряді відзначили, що консенсусу з цього питання в команді влади немає.

Раніше в ряді ЗМІ з'явилася інформація, що через істотне зниження числа хворих карантин можуть перенести на кінець січня, оскільки в цей період крім COVID-19 прогнозується сезонний спалах грипу.

Степанов про скасування карантину

Міністерство охорони здоров'я продовжує наполягати на необхідності введення додаткових обмежень в раніше встановлені Кабміном терміни з 8 до 25 січня.

Глава МОЗ Максим Степанов виступив проти перенесення карантину і проти його скасування. Він заявив, що щодня в країні фіксується по 5-7 тисяч інфікованих коронавірусом, а помирає близько 200 осіб.

Також за його словами, після новорічних свят кількість випадків COVID-19 буде зростати, що збільшить навантаження на медичну систему. Міністерство заздалегідь попереджало про жорсткий карантин, і бізнес до нього готовий.

Локдаун 2021: що буде заборонено

9 грудня 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення обмежень відразу після новорічних свят. Жорсткий карантин через коронавірус має бути оголошений з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. На цей період буде заборонено:

відвідування закладів освіти (крім дитсадків);

проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, соціальних та ін.);

робота кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (за винятком доставки та замовлень на винос);

робота ТРЦ, непродовольчих магазинів та ринків;

проведення різдвяних ярмарків;

робота закладів у сфері побутового обслуговування населення;

прийом відвідувачів у закладах культури (кінотеатри, театри, музеї та ін.);

діяльність фітнес-центрів, спортзалів, басейнів;

робота об'єктів розміщення, крім готелів і реабілітаційних центрів.

Під час жорсткого карантину продовжить працювати громадський транспорт з обмеженням кількості пасажирів. Також буде дозволена робота продуктових магазинів, аптек, банків, пошти, автозаправок і СТО. Перукарні та салони краси зможуть обслуговувати клієнтів тільки за попереднім записом.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я уточнили перелік товарів, які буде дозволено продавати під час локдауну. Це продукти харчування, ліки і медпрепарати, засоби гігієни та зв'язку, ветпрепарати, корми для тварин, насіння і засоби захисту рослин. Крім того, Кабмін пізніше доповнив список дозволених товарів засобами побутової хімії та пресою.