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Кто и как будет проверять COVID-сертификаты украинцев: ответ МВД

Автор: Мария Кучерявец

В Украине сейчас идет процесс подготовки программного обеспечения для проверки COVID-сертификатов. Так, информацию правоохранители будут считывать с документов с помощью QR-кодов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

“Нацполиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат из "Дии" или сканировать бумажный его вариант", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, проверка таких сертификатов будет осуществляться по схожему принципу, что и водительских удостоверений.

В ведомстве добавляют, что за несколько дней процесс создания программного обеспечения должен быть завершен.

Стоит отметить, что украинцы могут воспользоваться COVID-сертификатами, чтобы избежать некоторых карантинных ограничений.

Данный документ у граждан имеют право проверять сотрудники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.

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