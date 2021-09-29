Кто и как будет проверять COVID-сертификаты украинцев: ответ МВД

“Нацполиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующего программного обеспечения на планшеты полицейских, чтобы они могли быстро и бесперебойно проверить сертификат из "Дии" или сканировать бумажный его вариант", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, проверка таких сертификатов будет осуществляться по схожему принципу, что и водительских удостоверений.

В ведомстве добавляют, что за несколько дней процесс создания программного обеспечения должен быть завершен.

Стоит отметить, что украинцы могут воспользоваться COVID-сертификатами, чтобы избежать некоторых карантинных ограничений.

Данный документ у граждан имеют право проверять сотрудники Нацполиции и Госпродпотребслужбы.