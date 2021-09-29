Хто та як перевірятиме COVID-сертифікати в українців: відповідь МВС

“Нацполіція спільно з Мінцифрою розробили та розпочали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліцейських, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з "Дії" або сканувати паперовий його варіант", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, перевірка таких сертифікатів здійснюватиметься за схожим принципом, що і водійських посвідчень.

У відомстві додають, що за декілька днів процес створення програмного забезпечення має бути завершений.

Варто зазначити, що українці можуть скористатися COVID-сертифікатами, аби уникнути деяких карантинних обмежень.

Даний документ у громадян мають право перевіряти співробітники Нацполіції та Держпродспоживслужби.