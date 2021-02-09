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Как будет развиваться пандемия в Украине до конца февраля: новый прогноз НАН

Автор: Анастасия Рокитна

В Национальной академии наук Украины дали прогноз относительно распространения коронавируса. Показатели распространения эпидемии в Украине за последние две недели продолжили снижение.

Об этом говорится в прогнозе НАН.

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По данным ученых, среднее количество новых случаев будет равняться около 3,5 тысяч случаев в течение недели 9 - 15 февраля и 3272 случаев в течение недели 16 - 22 февраля.

Ученые говорят, что количество летальных случаев во всей стране продолжает уменьшаться. Рост количества новых выражений наблюдается в пяти регионах Украины: Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой области.

Самая сложная ситуация в Ивано-Фракивський области, 11% всех обнаружений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика в Ивано-Франковской области начала существенно влиять на динамику всей страны.

Новость дополняется...

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