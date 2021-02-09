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Як розвиватиметься пандемія в Україні до кінця лютого: новий прогноз НАН

Автор: Анастасія Рокитна

В Національній академії наук України дали прогноз щодо поширення коронавірусу. Показники поширення епідемії в Україні за останні два тижні продовжили зниження.

Про це йдеться у прогнозі НАН.

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За даними вчених, середня кількість нових випадків дорівнюватиме близько 3,5 тисяч випадків протягом тижня 9 - 15 лютого та 3272 випадків протягом тижня 16 - 22 лютого.

Вчені говорять, що кількість летальних випадків у всій країні продовжує зменшуватися. Зростання кількості нових виявлень спостерігається у п’яти регіонах України: Івано-Франківській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Вінницькій області.

Найскладніша ситуація в Івано-Фраківській області, 11% всіх виявлень в України припадають на цю область, тому динаміка в Івано-Франківській області почала суттєво впливати на динаміку всієї країни.

Нагадаємо, в Україні за вчора виявили 2656 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області.

Раніше Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки залишається добровільною.

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