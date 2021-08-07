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Будет ли Украина покупать вакцину Jansen: ответ Минздрава

Новина українською →
Киев, Суббота 07 августа 2021 17:21
Будет ли Украина покупать вакцину Jansen: ответ Минздрава Фото: в Минздраве прокомментировали поставки вакцины Johnson & Johnson (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина не заключала контрактов на получение вакцины Janssen (Johnson & Johnson) от коронавируса. Это связано, в частности, с тем, что компания производит сейчас небольшие количество препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью"Радио Свобода" главного санитарного врача Игоря Кузина.

"Надеемся, что когда-то будет (эта вакцина в Украине - ред.). Это сложные переговоры, потому что Johnson & Johnson производит довольно небольшие количества вакцины и покрывает потребности только нескольких стран. Поэтому сейчас нет контрактов и переговоры с Украиной, даже предварительные, они в процессе", - сказал он.

Напомним, ранее главный санврач отмечал, что Украина ведет переговоры по вакцины Johnson & Johnson, которую зарегистрировало Министерство Здравоохранения.

Однако рассчитывать на то, что она скоро появится в Украине, пока не стоит.

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