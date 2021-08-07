Чи буде Україна купувати вакцину Jansen: відповідь МОЗ
Україна не укладала контрактів на отримання вакцини Janssen (Johnson & Johnson) від коронавірусу. Це пов’язано, зокрема, з тим, що компанія виробляє наразі невелику кількість препаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Радіо Свобода" головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.
"Сподіваємося, що колись буде (ця вакцина в Україні - ред.). Це складні переговори, бо Johnson & Johnson виробляє доволі невеликі кількості вакцини та покриває потреби тільки кількох країн. Тому зараз немає контрактів і переговори з Україною, навіть попередні, вони в процесі", - сказав він.
Нагадаємо, раніше головний санлікар наголошував, що Україна веде переговори щодо вакцини Johnson & Johnson, яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я.
Однак розраховувати на те, що вона скоро з'явиться в Україні, поки не варто.