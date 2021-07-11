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Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине

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Украина, Воскресенье 11 июля 2021 00:52
Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине Фото: Игорь Кузин, главный санитарный врач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Вакцина от коронавируса Janssen (Johnson & Johnson) появится в Украине еще не скоро. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украина 24.

По словам Кузина, Украина сейчас ведет переговоры по вакцине Johnson & Johnson, которую зарегистрировало Министерство здравоохранения. Однако рассчитывать на то, что она скоро появится в Украине, пока не стоит.

"Есть несколько проблем. Во-первых, Johnson & Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину", - сказал Кузин.

Он также отметил, что в Украине уже 390 человек получили вакцину Johnson & Johnson. Это стало возможным для сотрудников одной из частных компаний, вакцинацию которых профинансировали США.

"Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson & Johnson на территории страны. Это около 390 человек, которые получили такую ​​вакцину, и сейчас переговоры ведутся", - рассказал Кузин.

Напомним, в Украине вакцина Pfizer уже стала доступна в центрах массовой вакцинации. Первым городом, который получил эту вакцину, стал Чернигов.

Ранее сообщалось, что китайская вакцина CoronaVac эффективна 83,5%. Об этом говорят исследования, проведенные в Турции.

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