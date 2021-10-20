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Будет ли в Украине новый локдаун: ответ Шмыгаля

Автор: Мария Кучерявец

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил возможность введения локдауна в стране. По его словам, тотальный локдаун власти вводить не собираются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы.

Отметим, что по словам Шмыгаля, на сегодня Украина столкнулась с крупнейшими вызовами за время пандемии COVID - в стране фиксируется большое количество тяжелых случаев и госпитализаций.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучивал два пути развития ситуации с коронавирусом для страны - вакцинация или локдаун.

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