Чи буде в Україні новий локдаун: відповідь Шмигаля

"Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що навіть у "червоній " зоні бізнес і громадські заклади можуть працювати, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані.



