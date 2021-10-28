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Будут ли работать детсады после ужесточения карантина в Киеве: ответ КГГА

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Киев, Четверг 28 октября 2021 15:26
Будут ли работать детсады после ужесточения карантина в Киеве: ответ КГГА Фото: будут ли работать детсады в Киеве после ужесточения карантина (John Moore/Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Киев с 1 ноября ужесточает карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. После перехода столицы в "красную" зону детсады продолжат работать, но с соблюдением определенных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

"Что касается детских садов, то они продолжают работать, но соблюдая правила красной зоны - при условии вакцинации 100% персонала", - сказал Кличко.Будут ли работать детсады после ужесточения карантина в Киеве: ответ КГГА

Напомним, после перехода Киева в "красную" зону карантина, в частности, в торговые центры и общественный транспорт не будут пускать без COVID-сертификатов.

Также сообщалось, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) попросит Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям перевести столицу в "красную" зону карантина.

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