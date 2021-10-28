Киев просит госкомиссию перевести город в "красную" зону
Мэр Киева Виталий Кличко попросил Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям перевести столицу в "красную" зону карантина. По его словам, сегодня для этого есть все основания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Киева.
Как отметил Кличко, эпидемиологические показатели Киева соответствуют "красной" зоне карантина, поэтому Госкомиссия ТЭБ и ЧС должна принять соответствующее решение.
"Решение об отнесении города или региона принимает госкомиссия. Мы обращаемся к правительству с просьбой принять такое решение", - сказал мэр столицы.
Напомним, Киев решил ужесточить карантинные ограничения до соответствующего решения Госкомиссии ТЭБ и ЧС. Новые ограничения начнут действовать с 1 ноября.
Кроме того, стало известно, как будет работать транспорт после ужесточения карантина в Киеве.