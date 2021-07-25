Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава

"Изучение продолжительности этого иммунитета продолжается. Когда мы получим хотя бы предварительные результаты от стран, которые начали использовать бустерные дозы, то сможем выработать ту или иную стратегию ревакцинации", - заявил Кузин.

Он добавил, что на данный момент нет общего видения того, какой алгоритм ревакцинации необходимо выбрать на последующие периоды.

"Правительства некоторых стран рассматривают, и уже на серьезном уровне принимают решение о введении "бустерной дозы". Что это такое? Человек получил две дозы стандартного прививки и через полгода-год получает еще одну дополнительную - усиливающую", - подчеркнул главный санврач.

Кузин отметил, что по данным исследований, "бустерная доза" позволяет получить более длительный иммунную защиту и ответ.

"Это один из сценариев ревакцинации. Другой сценарий - когда человек получил базовый курс (две прививки) и через год должен повторно получить аналогичные две прививки", - добавил он.