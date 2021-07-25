Чи будуть в Україні робити третє щеплення від COVID: відповідь МОЗ

"Вивчення тривалості цього імунітету триває. Коли ми отримаємо хоча б попередні результати від країн, які почали використовувати бустерні дози, то зможемо виробити ту чи іншу стратегію ревакцинації", - заявив Кузін.

Він додав, що на цей час немає спільного бачення того, який алгоритм ревакцинації необхідно вибрати на наступні періоди.

"Уряди деяких країн розглядають, і вже на серйозному рівні приймають рішення про введення "бустерної дози". Що це таке? Людина отримала дві дози стандартного щеплення і через півроку-рік отримує ще одну додаткову-посилюючу", - підкреслив головний санлікар.

Кузін зазначив, що за даними досліджень, "бустерна доза" дозволяє отримати більш тривалий імунний захист і відповідь.

"Це один зі сценаріїв ревакцинації. Інший сценарій - коли людина отримала базовий курс (два щеплення) і через рік повинна повторно отримати аналогічні два щеплення", - додав він.