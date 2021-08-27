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Будут ли в Украине повторно вакцинировать от COVID: ответ эксперта

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Украина, Пятница 27 августа 2021 17:22
Будут ли в Украине повторно вакцинировать от COVID: ответ эксперта Фото: в Украине нет оснований для повторной вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Сейчас в Украине нет оснований для начала повторного курса вакцинации от коронавируса. Речь о повторном введении двух доз прививки тем, кто ранее прошел полный курс вакцинации.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий.

Сейчас, по словам эксперта, нет достаточного количества научных данных о необходимости повторного курса вакцинации от коронавируса.

"Что касается повторного курса вакцинации, то у нас об этом еще меньше научных данных, чем о необходимости третьей дозы. Сегодня у нас нет оснований для того, чтобы начинать повторный курс вакцинации. Мы можем об этом рассуждать, но пока нет подтверждений, что это необходимо делать", - пояснил Лапий.

Напомним, полный курс вакцинации от коронавируса уже прошли более 3,4 млн украинцев. Вчера был установлен новый суточный рекорд по количеству прививок от коронавируса.

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