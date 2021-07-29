UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Будут ли в Украине прививать третьей дозой Pfizer: ответ Ляшко

Автор: Мария Кучерявец

В Украине рассматривают возможность прививания бустерной, третьей дозой вакцины Pfizer. Это произойдет при условии, если ВОЗ предоставит соответствующие рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Децентрализация".

Министр отметил, что Украина закупит дополнительные дозы для повторного курса вакцинации, если это будет необходимо.

"Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer - ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививания нужно третье бустерное, то мы выйдем на еще одну прививку",- сказал Ляшко.

Он отметил, что если будет принято решение, что через год-два нужно делать снова полный курс вакцинации, то Минздрав в соответствии примет такое решение. По его словам, Украина к этому готова.

Напомним, компания Pfizer в ближайшее время планирует предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса