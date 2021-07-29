RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer: відповідь Ляшка

Автор: Марія Кучерявець

В Україні розглядають можливість щеплення бустерною, третьою дозою вакцини Pfizer. Це станеться за умови, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація".

Міністр наголосив, що Україна закупить додаткові дози для повторного курсу вакцинації, якщо це буде необхідно.

"Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-23 роки додаткових 2 доз вакцини (Pfizer - ред.). Якщо буде прийнято рішення після реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібно третє бустерне, то ми вийдемо на ще одне щеплення",- сказав Ляшко.

Він зазначив, якщо буде прийнято рішення, що через рік-два потрібно робити знову повний курс щеплення, то МОЗ відповідно вийде на таке рішення. За його словами, Україна до цього готова.

Нагадаємо, компанія Pfizer найближчим часом планує надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу