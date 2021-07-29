Чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer: відповідь Ляшка

В Україні розглядають можливість щеплення бустерною, третьою дозою вакцини Pfizer. Це станеться за умови, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація" .

Міністр наголосив, що Україна закупить додаткові дози для повторного курсу вакцинації, якщо це буде необхідно.

"Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-23 роки додаткових 2 доз вакцини (Pfizer - ред.). Якщо буде прийнято рішення після реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібно третє бустерне, то ми вийдемо на ще одне щеплення",- сказав Ляшко.

Він зазначив, якщо буде прийнято рішення, що через рік-два потрібно робити знову повний курс щеплення, то МОЗ відповідно вийде на таке рішення. За його словами, Україна до цього готова.