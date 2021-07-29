Чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer: відповідь Ляшка

В Україні розглядають можливість щеплення бустерною, третьою дозою вакцини Pfizer. Це станеться за умови, якщо ВООЗ надасть відповідні рекомендації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ Віктора Ляшка на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Децентралізація".
Міністр наголосив, що Україна закупить додаткові дози для повторного курсу вакцинації, якщо це буде необхідно.
"Україна розглядає можливість закупівлі на 2022-23 роки додаткових 2 доз вакцини (Pfizer - ред.). Якщо буде прийнято рішення після реєстрації регуляторами, в тому числі ВООЗ, що після повного комплексу щеплення потрібно третє бустерне, то ми вийдемо на ще одне щеплення",- сказав Ляшко.
Він зазначив, якщо буде прийнято рішення, що через рік-два потрібно робити знову повний курс щеплення, то МОЗ відповідно вийде на таке рішення. За його словами, Україна до цього готова.
Нагадаємо, компанія Pfizer найближчим часом планує надати дані про проведення випробувань третьої (бустерної) дози препарату.