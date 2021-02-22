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Буковель и туристы: у Зеленского объяснили COVID-вспышку на Прикарпатье

Автор: Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковской области произошла вспышка коронавируса, в частности, из-за курорта в Буковеле. По состоянию на сейчас, властям удалось снизить количество занятых койко-мест, с кислородом проблем нет.

Об этом заявил на пресс-конференции во время форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, новую волну коронавируса ожидали 5-10 февраля, но она началась чуть позже.

"По подсчетам главного санврача Виктора Ляшко, это дала Буковель и иностранные туристы. И затем это началось расходиться через местное население", - отметил он.

Тимошенко отметил, что сейчас власть держит ситуацию под контролем и ожидает, что через несколько дней вопрос будет снят.

Напомним, в Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Власть рассказала, какие ограничения действуют в области с 22 февраля, а что разрешено.

Отметим, из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц было принято решение разместить в регионе мобильный госпиталь.

Как сообщалось, в одну из больниц впервые поступили тяжелые воздухозависимые дети.

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Новости Украины буковельКоронавирус
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