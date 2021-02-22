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Буковель та туристи: у Зеленського пояснили COVID-спалах на Прикарпатті

Автор: Анастасія Рокитна

В Івано-Франківській області стався спалах коронавірусу, зокрема, через курорт в Буковелі. Станом на зараз, владі вдалось знизити кількість зайнятих ліжкомісць, з киснем проблем немає.

Про це заявив на прес-конференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, нову хвилю коронавірусу очікували 5-10 лютого, але вона почалась трохи пізніше.

"За підрахунками головного санлікаря Віктора Ляшко, це дала Буковель та іноземні туристи. І потім це почалось розходитись через місцеве населення", - зазначив він.

Тимошенко зазначив, що зараз влада тримає ситуацію під контролем і очікує, що через декілька днів питання буде знято.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину. Влада розповіла, які обмеження діють в області області з 22 лютого, а що дозволено.

Зазначимо, через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області і заповнювання лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.

Як повідомлялось, в одну з лікарень вперше поступили важкі кисневозалежні діти.

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Новини України буковельКоронавірус
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