Буковель та туристи: у Зеленського пояснили COVID-спалах на Прикарпатті

В Івано-Франківській області стався спалах коронавірусу, зокрема, через курорт в Буковелі. Станом на зараз, владі вдалось знизити кількість зайнятих ліжкомісць, з киснем проблем немає.
Про це заявив на прес-конференції під час форуму "Україна 30" заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, нову хвилю коронавірусу очікували 5-10 лютого, але вона почалась трохи пізніше.
"За підрахунками головного санлікаря Віктора Ляшко, це дала Буковель та іноземні туристи. І потім це почалось розходитись через місцеве населення", - зазначив він.
Тимошенко зазначив, що зараз влада тримає ситуацію під контролем і очікує, що через декілька днів питання буде знято.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області ввели "червону зону" карантину. Влада розповіла, які обмеження діють в області області з 22 лютого, а що дозволено.
Зазначимо, через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області і заповнювання лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.
Як повідомлялось, в одну з лікарень вперше поступили важкі кисневозалежні діти.