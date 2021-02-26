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Курорт "Буковель" будет работать, несмотря на "красную" зону карантина

Новина українською → Прикарпатье, Пятница 26 февраля 2021 10:45
Курорт "Буковель" будет работать, несмотря на "красную" зону карантина Фото: Курорт "Буковель" (twitter.com Hromadske)
Автор: Андрей Василюк

В период жестких карантинных ограничений с 26 февраля до 12 марта курорт "Буковель" продолжит работать, но с некоторыми ограничениями.

Об этом сообщает пресс-служба курорта.

В частности, будут работать трассы и подъемники, отели (в том числе с включенными завтраками). На вынос и с доставкой можно будет делать заказы в кафе, барах, ресторанах.

При этом на период локдауна отменяются массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы.

Администрация курорта заверила, что на территории "Буковеля" сохраняется масочный режим, повсеместно размещены емкости с антисептиками.

"Мы тщательно убираем и делаем кварцевание номеров, а наш медицинский пункт работает в круглосуточном режиме. В случае необходимости там всегда можно сделать ПЦР-тест. Просим Вас придерживаться социальной дистанции, избегать очередей и скоплений и часто мыть руки", - добавили в пресс-службе.

Напомним, с 26 февраля до 12 марта 2021 года в Ивано-Франковской области действует усиленный режим карантина из-за вспышки коронавирусной инфекции в регионе.

На горнолыжном курорте "Буковель" ужесточили ограничения. В Ивано-Франковской ОГА заявили о договоренности с администрацией курорта о закрытии заведений общественного питания, контроля за соблюдением масочного режима туристами, организации инфраструктуры для социальной дистанции на подъемниках.

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