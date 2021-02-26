Курорт "Буковель" працюватиме, попри "червону" зону карантину
В період жорстких карантинних обмежень з 26 лютого до 12 березня курорт "Буковель" продовжить працювати, але з деякими обмеженнями.
Про це повідомляє прес-служба курорту.
Зокрема, працюватимуть траси та витяги, готелі (в тому числі з включеними сніданками). На виніс та з доставкою можна буде робити замовлення в кафе, барах, ресторанах.
При цьому на період локдауну скасовуються масові заходи, концерти та розважальні програми.
Адміністрація курорту запевнила, що на території "Буковелю" зберігається масковий режим, повсюдно розміщені ємкості з антисептиками.
"Ми ретельно прибираємо та кварцуємо номери, а наш медичний пункт працює в цілодобовому режимі. В разі потреби там завжди можна зробити ПЛР-тест. Просимо Вас дотримуватись соціальної дистанції, уникати черг та скупчень і часто мити руки", - додали в прес-службі.
Нагадаємо, з 26 лютого до 12 березня 2021 року в Івано-Франківській області діє посилений режим карантину через спалах коронавірусної інфекції в регіоні.
На гірськолижному курорті "Буковель" посилили обмеження. В Івано-Франківській ОДА заявили про домовленість з адміністрацією курорту про закриття закладів громадського харчування, контролю за дотриманням маскового режиму туристами, організації інфраструктури для соціальної дистанції на підйомниках.