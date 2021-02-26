Курорт "Буковель" будет работать, несмотря на "красную" зону карантина

В частности, будут работать трассы и подъемники, отели (в том числе с включенными завтраками). На вынос и с доставкой можно будет делать заказы в кафе, барах, ресторанах.

При этом на период локдауна отменяются массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы.

Администрация курорта заверила, что на территории "Буковеля" сохраняется масочный режим, повсеместно размещены емкости с антисептиками.

"Мы тщательно убираем и делаем кварцевание номеров, а наш медицинский пункт работает в круглосуточном режиме. В случае необходимости там всегда можно сделать ПЦР-тест. Просим Вас придерживаться социальной дистанции, избегать очередей и скоплений и часто мыть руки", - добавили в пресс-службе.