Бустерная доза AstraZeneca работает против "Омикрона", - исследование

"Вакцина Vaxzevria от AstraZeneca значительно повысила уровни антител против варианта "Омикрон" SARS-CoV-2 (B.1.1.529) после третьей бустерной дозы, согласно данным нового лабораторного исследования", - говорится в заявлении компании.

В частности, в компании утверждают, что титры нейтрализации "Омикрон" после третьей дозы Vaxzevria повышались по сравнению с титрами после второй дозы. Также указано, что уровни антител, наблюдаемые после третьей бустерной дозы, были выше, чем нейтрализующие антитела, обнаруженные у лиц, которые ранее были инфицированы COVID-19 (варианты "Альфа", "Бета", "Дельта" и исходный штамм) и вылечились от него.

"Сыворотка, полученная от людей через месяц после получения третьей бустерной прививки, нейтрализовала вариант "Омикрон" до уровней, которые в целом были аналогичны уровням, наблюдаемым через месяц после второй дозы против варианта "Дельта", - говорится в результатах исследования.

Исследование было проведено исследователями из Оксфордского университета, а результаты были опубликованы в рецензируемом медицинском журнале bioRxiv.