Бустерна доза AstraZeneca працює проти "Омікрону", - дослідження

"Вакцина Vaxzevria від AstraZeneca значно підвищила рівні антитіл проти варіанту "Омікрон" SARS-CoV-2 (B.1.1.529) після третьої бустерної дози, згідно з даними нового лабораторного дослідження", - йдеться в заяві компанії.

Зокрема, в компанії стверджують, що титри нейтралізації "Омікрон" після третьої дози Vaxzevria підвищувалися в порівнянні з титрами після другої дози. Також зазначено, що рівні антитіл, що спостерігаються після третьої бустерної дози, були вищими, ніж нейтралізуючі антитіла, виявлені у осіб, які раніше були інфіковані COVID-19 (варіанти "Альфа", "Бета", "Дельта" і теперішній штам) і вилікувалися від нього.

"Сироватка, отримана від людей через місяць після отримання третьої бустерної дози, нейтралізувала варіант "Омікрон" до рівнів, які в цілому були аналогічні рівням, що спостерігаються через місяць після другої дози проти варіанту "

Дельта", - йдеться в результатах дослідження.

Дослідження було проведено дослідниками з Оксфордського університету, а результати були опубліковані в рецензованому медичному журналі bioRxiv.