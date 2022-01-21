Бустерная доза: Кузин надеется, что новых COVID-сертификатов уже не будет

По его словам, "зеленый" сертификат после бустерной дозы будет действовать 270 дней. А что будет дальше, пока еще никто не может ответить.

"Всемирная организация здравоохранения говорит, что "Омикрон" должен стать последним в пандемии и при условии, что страны достигнут 70% охвата именно по своему населению - это будет первый шаг к остановке пандемии ковида", - отметил Кузин.

Он также подчеркнул, что надеется, что новые сертификаты будут не нужны.

"Но для этого должны вакцинировать 70% взрослого населения, по крайней мере, в 2022 году", - уточнил он.