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Бустерная доза: Кузин надеется, что новых COVID-сертификатов уже не будет

Автор: Юлия Бойко

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин надеется, что бустерная доза вакцины от COVID для большинства станет последней. А по истечению срока действия сертификатов новые уже будут не нужны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для life.liga.net.

По его словам, "зеленый" сертификат после бустерной дозы будет действовать 270 дней. А что будет дальше, пока еще никто не может ответить.

"Всемирная организация здравоохранения говорит, что "Омикрон" должен стать последним в пандемии и при условии, что страны достигнут 70% охвата именно по своему населению - это будет первый шаг к остановке пандемии ковида", - отметил Кузин.

Он также подчеркнул, что надеется, что новые сертификаты будут не нужны.

"Но для этого должны вакцинировать 70% взрослого населения, по крайней мере, в 2022 году", - уточнил он.

Напомним, на этой неделе Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Сертификаты после бустера также будут действовать 270 дней.

Отметим, после получения бустерной прививки от коронавируса необходимо сгенерировать новый COVID-сертификат в "Дие".

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