Бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, но она улучшает иммунитет

В отчете сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом "Дельта" до сих пор не доказано.

"Некоторые исследование показывают, что эффективность снижает, а другие - что нет. В целом результаты свидетельствуют о том, что вакцины против коронавируса, подтвержденные в США, достаточно эффективно защищают от тяжелого течения заболевания или смерти", - пояснили исследователи.

В документе говорится, что при лицензировании бустеров следует также учитывать возможность предотвращения госпитализации и смерти, а также динамику пандемии в Соединенных Штатах.

"Однако в целом данные показывают, что в настоящее время лицензированные или разрешенные в США вакцины против COVID-19 по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелой болезни и смерти COVID-19 в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении.