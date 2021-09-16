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Бустерна доза Pfizer не потрібна для захисту від COVID, але вона покращує імунітет

Автор: Анна Полисученко

Бустерна доза Pfizer не потрібна для захисту від COVID, але вона покращує імунітет. Це заявили вчені Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У звіті сказано, що зниження ефективності вакцини Comirnaty в боротьбі зі штамом "Дельта" досі не доведено.

"Деякі дослідження показують, що ефективність знижує, а інші - що ні. В цілому результати свідчать про те, що вакцини проти коронавірусу, підтверджені в США, досить ефективно захищають від тяжкого перебігу захворювання або смерті", - пояснили дослідники.

У документі говориться, що при ліцензуванні бустерів слід також враховувати можливість запобігання госпіталізації і смерті, а також динаміку пандемії в Сполучених Штатах.

"Проте в цілому дані показують, що в даний час ліцензовані або дозволені в США вакцини проти COVID-19 як і раніше забезпечують захист від важкої хвороби і смерті COVID-19 в Сполучених Штатах", - йдеться в повідомленні.

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ВакцинаціяКоронавірусСполучені Штати Америки