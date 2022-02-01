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Бустерная доза. Стало известно, когда в "Дие" появятся сертификаты

Автор: Анна Полисученко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о том, когда сертификаты о бустерной дозе вакцинации появятся в приложении "Дия". Он заявил, что это может произойти уже 1 февраля в течение дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ляшко в ток-шоу "Свобода слова" в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

"Как мы анонсировали, сертификат для бустерной дозы появится в конце января. Завтра (1 февраля - ред.) я думаю, что мы выйдем с релизом. И все будет работать", - заявил он.

Ранее мы писали, что COVID-сертификат с отметкой о получении бустерной дозы вакцины можно будет получить в приложении "Дия" после завершения всех технических работ.

Кроме того, мы сообщали как получить сертификат о бустерной дозе COVID-вакцины в "Дие": в Минцифры назвали сроки.

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Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныДия