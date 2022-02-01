Бустерна доза. Стало відомо, коли в "Дії " з'являться сертифікати

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про те, коли сертифікати про бустерну дозу вакцинації з'являться в додатку "Дія". Він заявив, що це може статися вже 1 лютого протягом дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшко в ток-шоу "Свобода слова" у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.
"Як ми анонсували, сертифікат для бустерної дози з'явиться наприкінці січня. Завтра (1 лютого - ред.) я думаю, що ми вийдемо з релізом. І все буде працювати", - заявив він.
Раніше ми писали, що COVID-сертифікат з відміткою про отримання бустерної дози вакцини можна буде отримати в додатку "Дія" після завершення всіх технічних робіт.
Крім того, ми повідомляли як отримати сертифікат про бустерну дозу COVID-вакцини в "Дії": у Мінцифри назвали терміни.